Чоловіка з Волині, який вбив тещу і тестя, помістили до психлікарні
Сьогодні, 16:43
Ковельський міськрайонний суд задоволив клопотання про застосування до 33-річного жителя Ковеля, який убив тестя і тещу, примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, уранці 1 березня 2022 року чоловік завдав родичам численних ударів ножем. Унаслідок отриманих травм 55-річний потерпілий помер одразу, а 54-річна жінка – згодом у лікарні.
Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Згідно з рішенням суду, чоловіка госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Довідково:
Згідно з частиною 5 статті 94 Кримінального кодексу України, госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосована судом щодо психічнохворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, уранці 1 березня 2022 року чоловік завдав родичам численних ударів ножем. Унаслідок отриманих травм 55-річний потерпілий помер одразу, а 54-річна жінка – згодом у лікарні.
Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Згідно з рішенням суду, чоловіка госпіталізували до психіатричного закладу із суворим наглядом.
Довідково:
Згідно з частиною 5 статті 94 Кримінального кодексу України, госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосована судом щодо психічнохворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На визволених територіях уже виявили понад 30 катівень окупантів
Сьогодні, 16:55
Чоловіка з Волині, який вбив тещу і тестя, помістили до психлікарні
Сьогодні, 16:43
Луцький виш влаштовує забіг на підтримку випускників-«азовців», які перебувають у полоні
Сьогодні, 16:30
У Польщі загинув волинянин
Сьогодні, 16:11
Медіа