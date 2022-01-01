Луцький виш влаштовує забіг на підтримку випускників-«азовців», які перебувають у полоні
Сьогодні, 16:30
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбудеться благодійний забіг на підтримку випускників, які в лавах полку «Азов» захищали Батьківщину та потрапили у російський полон.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики університету.
Дійство розпочнеться у четвер, 3 листопада, о 12:00 біля головного корпусу.
Владислав Оксенчук й Антон Романюк проходили службу в Національній гвардії України в полку «Азов». Свого часу обидва військовослужбовці вчилися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Владислав Оксенчук здобував освіту на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я і займався легкою атлетикою, а Антон Романюк – на факультеті історії, політології та національної безпеки. Наразі хлопці перебувають у російському полоні.
Для підтримки своїх випускників Студентська рада та керівництво Університету вирішили організувати благодійний забіг. «Не мовчати, а допомагати!» – саме такий лейтмотив заходу.
Збір усіх охочих – на майданчику біля головного корпусу. Старт забігу – біля входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки зі сторони вулиці Глушець.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики університету.
Дійство розпочнеться у четвер, 3 листопада, о 12:00 біля головного корпусу.
Владислав Оксенчук й Антон Романюк проходили службу в Національній гвардії України в полку «Азов». Свого часу обидва військовослужбовці вчилися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Владислав Оксенчук здобував освіту на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я і займався легкою атлетикою, а Антон Романюк – на факультеті історії, політології та національної безпеки. Наразі хлопці перебувають у російському полоні.
Для підтримки своїх випускників Студентська рада та керівництво Університету вирішили організувати благодійний забіг. «Не мовчати, а допомагати!» – саме такий лейтмотив заходу.
Збір усіх охочих – на майданчику біля головного корпусу. Старт забігу – біля входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки зі сторони вулиці Глушець.
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