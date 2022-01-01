На визволених територіях уже виявили понад 30 катівень окупантів





Про це свідчать дані інфографіки від Національної поліції, пише



Місця, в яких росіяни незаконно утримували та катували українців, виявили на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей. Усі приміщення вже оглянули слідчі Нацполіції.



За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, тільки на Харківщині виявили 23 катівні, з них 8 — на території Куп'янська.



У Балаклії катівню окупанти влаштували на місці поліцейського відділу. У камерах одночасно тримали до 40 людей.



Очільник МВС додав, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема виривали нігті.



«На сьогодні у розпорядженні поліції є понад 25 тисяч годин аудіопереговорів окупантів, де вони говорять про свої злочини. Переконаний, що ми зможемо встановити, хто саме це вчиняв», — наголосив Монастирський.



Правоохоронці продовжують документувати злочини та встановлювати окупантів, причетних до знущань.



«Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то <у місцях незаконного утримування перебував> ОМОН з Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там», — додав міністр.



З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 40 935 кримінальних справ за фактами вчинення злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми пособниками.



Станом на 1 листопада задокументовано зокрема таку кількість кримінальних правопорушень:



29 991 — за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни);

8 930 — за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

1 841 — за статтею 111-1 (колабораційна діяльність);

87 — за статтею 111 (державна зрада);

37 — за статтею 113 (диверсія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях України 34 катівні та в’язниці, влаштовані російськими окупантами.Про це свідчать дані інфографіки від Національної поліції, пише Громадське Місця, в яких росіяни незаконно утримували та катували українців, виявили на території деокупованих районів Сумської, Чернігівської, Київської, Харківської, Донецької та Херсонської областей. Усі приміщення вже оглянули слідчі Нацполіції.За словами міністра внутрішніх справ, тільки на Харківщині виявили 23 катівні, з них 8 — на території Куп'янська.У Балаклії катівню окупанти влаштували на місці поліцейського відділу. У камерах одночасно тримали до 40 людей.Очільник МВС додав, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема виривали нігті.«На сьогодні у розпорядженні поліції є понад 25 тисяч годин аудіопереговорів окупантів, де вони говорять про свої злочини. Переконаний, що ми зможемо встановити, хто саме це вчиняв», — наголосив Монастирський.Правоохоронці продовжують документувати злочини та встановлювати окупантів, причетних до знущань.«Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то <у місцях незаконного утримування перебував> ОМОН з Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там», — додав міністр.З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 40 935 кримінальних справ за фактами вчинення злочинів російськими військовослужбовцями та їхніми пособниками.Станом на 1 листопада задокументовано зокрема таку кількість кримінальних правопорушень:29 991 — за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни);8 930 — за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);1 841 — за статтею 111-1 (колабораційна діяльність);87 — за статтею 111 (державна зрада);37 — за статтею 113 (диверсія).

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