ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони
Сьогодні, 17:44
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.
Про це Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону UArazom, пише LB.ua.
“Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.
Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.
“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.
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Про це Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону UArazom, пише LB.ua.
“Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.
Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.
“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.
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