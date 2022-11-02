ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони





Про це Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону UArazom, пише



“Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.



Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.



“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.Про цезаявила в ефірі телемарафону UArazom, пише LB.ua “Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.

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