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ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони

ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу, – Міноборони
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.

Про це Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону UArazom, пише LB.ua.

“Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили”, – поінформувала вона.

Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку. Цього тижня епіцентром є Бахмут і Соледар, де окупанти можуть провести десятки атак за добу.

“Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України”, – розповіда Маляр.

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Теги: Росія, Україна, війна
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