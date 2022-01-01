В Луцькому пологовому почали тестувати новонароджених на понад 20 рідкісних хвороб





Про це розповів Сергій Сябрук.



Новий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його вже профінансувала Національна служба здоров'я.



Тест-бланки зі зразками крові щодня поштою надсилають до лабораторії Львівського перинатального центру, розповідає заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак. Каже, що орієнтовно за тиждень є результат.



"Якщо все добре, то батьків не повідомляють. Саме в ранньому неонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія – вчасно виявити, вчасно почати лікування і ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші важкі наслідки", – говорить неонатологиня.



Катерина Приходько у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку На третю добу у дитини за згодою мами взяли кров на аналіз.



"Я відразу написала згоду. Тому, що на місці зробити всі ці процедури, що одразу перевірять спеціалісти – це одне. А коли потім з маленькою дитиною бігати…А іноді є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємося, а потім вже пізно", – каже породілля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь – один із 12-ти регіонів України, де запрацював пілотний проєкт "Розширений скринінг новонароджених". У Луцькому пологовому будинку за згодою батьків немовлят тестують на 21 рідкісне захворювання.Про це розповів Суспільному директор медзакладуНовий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його вже профінансувала Національна служба здоров'я.Тест-бланки зі зразками крові щодня поштою надсилають до лабораторії Львівського перинатального центру, розповідає заступниця медичного директора з неонатології. Каже, що орієнтовно за тиждень є результат."Якщо все добре, то батьків не повідомляють. Саме в ранньому неонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія – вчасно виявити, вчасно почати лікування і ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші важкі наслідки", – говорить неонатологиня.у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку На третю добу у дитини за згодою мами взяли кров на аналіз."Я відразу написала згоду. Тому, що на місці зробити всі ці процедури, що одразу перевірять спеціалісти – це одне. А коли потім з маленькою дитиною бігати…А іноді є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємося, а потім вже пізно", – каже породілля.

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