В Луцькому пологовому почали тестувати новонароджених на понад 20 рідкісних хвороб
Сьогодні, 18:07
Волинь – один із 12-ти регіонів України, де запрацював пілотний проєкт "Розширений скринінг новонароджених". У Луцькому пологовому будинку за згодою батьків немовлят тестують на 21 рідкісне захворювання.
Про це розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
Новий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його вже профінансувала Національна служба здоров'я.
Тест-бланки зі зразками крові щодня поштою надсилають до лабораторії Львівського перинатального центру, розповідає заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак. Каже, що орієнтовно за тиждень є результат.
"Якщо все добре, то батьків не повідомляють. Саме в ранньому неонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія – вчасно виявити, вчасно почати лікування і ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші важкі наслідки", – говорить неонатологиня.
Катерина Приходько у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку На третю добу у дитини за згодою мами взяли кров на аналіз.
"Я відразу написала згоду. Тому, що на місці зробити всі ці процедури, що одразу перевірять спеціалісти – це одне. А коли потім з маленькою дитиною бігати…А іноді є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємося, а потім вже пізно", – каже породілля.
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Про це розповів Суспільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
Новий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його вже профінансувала Національна служба здоров'я.
Тест-бланки зі зразками крові щодня поштою надсилають до лабораторії Львівського перинатального центру, розповідає заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак. Каже, що орієнтовно за тиждень є результат.
"Якщо все добре, то батьків не повідомляють. Саме в ранньому неонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія – вчасно виявити, вчасно почати лікування і ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші важкі наслідки", – говорить неонатологиня.
Катерина Приходько у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку На третю добу у дитини за згодою мами взяли кров на аналіз.
"Я відразу написала згоду. Тому, що на місці зробити всі ці процедури, що одразу перевірять спеціалісти – це одне. А коли потім з маленькою дитиною бігати…А іноді є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємося, а потім вже пізно", – каже породілля.
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