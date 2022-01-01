Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
Сьогодні, 18:25
Волинські патрульні супроводили до пологового будинку авто з жінкою, у якої почались перейми.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні вдень, 2 листопада, інспектори Валентин Каштелян та Марія Портянко зупинили автомобіль за перевищення швидкості.
За кермом був стурбований чоловік, який повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми до пологового будинку.
Зважаючи на серйозність ситуації, та не зволікаючи ні хвилини, патрульні супроводили автомобіль до пологового будинку та передали жінку лікарям.
Вітаємо родину з немовлям.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні вдень, 2 листопада, інспектори Валентин Каштелян та Марія Портянко зупинили автомобіль за перевищення швидкості.
За кермом був стурбований чоловік, який повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми до пологового будинку.
Зважаючи на серйозність ситуації, та не зволікаючи ні хвилини, патрульні супроводили автомобіль до пологового будинку та передали жінку лікарям.
Вітаємо родину з немовлям.
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Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
Сьогодні, 18:25
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