Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового

Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
Волинські патрульні супроводили до пологового будинку авто з жінкою, у якої почались перейми.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні вдень, 2 листопада, інспектори Валентин Каштелян та Марія Портянко зупинили автомобіль за перевищення швидкості.

За кермом був стурбований чоловік, який повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми до пологового будинку.

Зважаючи на серйозність ситуації, та не зволікаючи ні хвилини, патрульні супроводили автомобіль до пологового будинку та передали жінку лікарям.

Вітаємо родину з немовлям.

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Теги: Волинь, патрульні, пологовий
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