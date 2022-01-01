Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового

Волинські патрульні супроводили до пологового будинку авто з жінкою, у якої почались перейми.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні вдень, 2 листопада, інспекторитазупинили автомобіль за перевищення швидкості.За кермом був стурбований чоловік, який повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почались перейми до пологового будинку.Зважаючи на серйозність ситуації, та не зволікаючи ні хвилини, патрульні супроводили автомобіль до пологового будинку та передали жінку лікарям.Вітаємо родину з немовлям.