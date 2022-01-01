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КНДР таємно постачає Росії артснаряди, – Білий дім

КНДР таємно постачає Росії артснаряди, – Білий дім
Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди. Йдеться про "значну кількість" боєприпасів.

Як повідомив CNN координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі, Білий дім має інформацію, що підтверджує це, пише УНІАН.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що має намір постачати боєприпаси Росії. Однак наша інформація свідчить, що КНДР таємно постачає значну кількість артилерійських снарядів для війни Росії проти України", – сказав він.

Втім, КНДР намагається приховати кінцеве місце призначення артснарядів. Пхеньян вдає, що зброя йде до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Кірбі пообіцяв, що США стежитимуть, чи ці постачання отримані.

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Теги: Росія, Україна, війна
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