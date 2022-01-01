Погода у Луцьку на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 3 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна безхмарна погода — це ознака швидкого зниження температури.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна безхмарна погода — це ознака швидкого зниження температури.
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