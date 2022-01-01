Погода у Луцьку на завтра, 3 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 11°С.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна безхмарна погода — це ознака швидкого зниження температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 3 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 11°С.Цього дня вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна безхмарна погода — це ознака швидкого зниження температури.

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