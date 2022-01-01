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З'явилися нові супутникові знімки літаків РФ з «Кинджалами» на авіабазі в Білорусі

З'явилися нові супутникові знімки літаків РФ з «Кинджалами» на авіабазі в Білорусі
Супутникові знімки компанії Planet Labs зафіксували російські МіГ-31К з гіпперзвуковими "Кинджалами" на авіабазі Мачулищі на півдні від Мінська.

Про це пише УНІАН.

Як пише норвезьке видання "Faktisk", знімки були зроблені в понеділок, 31 жовтня, вранці. На одному знімку видно три літаки і ракетний комплекс з "Кинджалами".

Ці ж літаки можна побачити на знімках за 18 жовтня.

Також вказується, що поруч з літаками знаходиться контейнер, який використовується росіянами для перевезення ракет. Про перекидання МіГ-31К писала британська розвідка. На фото також помітили контейнер з "Кинджалами".

Як зазначили в розвідці Британії, РФ застосовувала ракети "Кинджал" у війні проти України, але запаси цих ракет, ймовірно, сильно обмежені. Через дальність 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає мало переваг РФ у війні проти України, пояснили аналітики: "Ймовірно, Москва перекинула ці ракети для сигналу Заходу і демонстрації Білорусі як співучасниці у війні".

X - 47m "Кинджал" є гіперзвуковою аеробалістичною зброєю. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку у 10 разів.

Ракета здатна маневрувати по всій траєкторії польоту, а також вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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