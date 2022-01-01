Військовий з Волині одружився з коханою

Військовий з Волині одружився з коханою
Ілля Степюк з Нововолинська – командир взводу 128 гірсько – штурмової стрілецької бригади, який нещодавно отримав поранення у бою, створив сім’ю.

Про це розповідає Волинь.

Під час наступальних дій на Херсонщині у вересні сміливий Джері (позивний Іллі) отримав поранення.

Лікувався у госпіталі, після чого змушений тимчасово ходити з паличкою. Перебуваючи на реабілітації у Закарпатті, в його особистому житті з’явилася нова радісна сторінка. Він одружився з коханою Іриною, яка його вірно чекала всі ці важкі воєнні місяці.

Вітаємо молодят і бажаємо щастя у мирній Україні!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військовий, Нововолинськ, одруження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовий з Волині одружився з коханою
Сьогодні, 22:10
Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:18
З'явилися нові супутникові знімки літаків РФ з «Кинджалами» на авіабазі в Білорусі
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
КНДР таємно постачає Росії артснаряди, – Білий дім
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО На Волині військовий одружився зі своєю коханою і йде захищати Україну. ФОТО
01 червень, 17:30
У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення У Луцьку військовий одружився з коханою під час реабілітації після поранення
08 жовтень, 14:46
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
02 вересень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовий з Волині одружився з коханою
Сьогодні, 22:10
 0
Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
З'явилися нові супутникові знімки літаків РФ з «Кинджалами» на авіабазі в Білорусі
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
КНДР таємно постачає Росії артснаряди, – Білий дім
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8