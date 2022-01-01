Військовий з Волині одружився з коханою

Ілля Степюк з Нововолинська – командир взводу 128 гірсько – штурмової стрілецької бригади, який нещодавно отримав поранення у бою, створив сім’ю.



Про це розповідає



Під час наступальних дій на Херсонщині у вересні сміливий Джері (позивний Іллі) отримав поранення.



Лікувався у госпіталі, після чого змушений тимчасово ходити з паличкою. Перебуваючи на реабілітації у Закарпатті, в його особистому житті з’явилася нова радісна сторінка. Він одружився з коханою Іриною, яка його вірно чекала всі ці важкі воєнні місяці.



Вітаємо молодят і бажаємо щастя у мирній Україні!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Нововолинська – командир взводу 128 гірсько – штурмової стрілецької бригади, який нещодавно отримав поранення у бою, створив сім’ю.Про це розповідає Волинь Під час наступальних дій на Херсонщині у вересні сміливий Джері (позивний Іллі) отримав поранення.Лікувався у госпіталі, після чого змушений тимчасово ходити з паличкою. Перебуваючи на реабілітації у Закарпатті, в його особистому житті з’явилася нова радісна сторінка. Він одружився з коханою, яка його вірно чекала всі ці важкі воєнні місяці.Вітаємо молодят і бажаємо щастя у мирній Україні!

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