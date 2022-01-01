На Волинь знову надійшла вакцина

На Волинь знову надійшла вакцина
На Волинь привезли 63 600 доз вакцини від правця та дифтерії, 8 748 доз від кору, паротиту і краснухи та 7 020 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Про це розказала Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Щеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.

Зі слів Людмили Рожко, цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров’я. Вакцина Pfizer може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз.

Вакцина проти кору, паротиту та краснухи призначена для вакцинації однорічних та шестирічних дітей. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії й правцю.

"Ще в усіх закладах були залишки по області, але в окремих вже, в принципі, й не було. Ми робили акцент на тому, що вакцина проти правця та дифтерії дуже важлива для військових", – говорить Людмила Рожко.

З її слів, усі отримані вакцини – гуманітарна допомога від європейських партнерів.

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Теги: вакцина, Волинь
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