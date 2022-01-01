На Волинь знову надійшла вакцина





Про це розказала Людмила Рожко.



Щеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.



Зі слів Людмили Рожко, цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров’я. Вакцина Pfizer може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз.



Вакцина проти кору, паротиту та краснухи призначена для вакцинації однорічних та шестирічних дітей. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії й правцю.



"Ще в усіх закладах були залишки по області, але в окремих вже, в принципі, й не було. Ми робили акцент на тому, що вакцина проти правця та дифтерії дуже важлива для військових", – говорить Людмила Рожко.



З її слів, усі отримані вакцини – гуманітарна допомога від європейських партнерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь привезли 63 600 доз вакцини від правця та дифтерії, 8 748 доз від кору, паротиту і краснухи та 7 020 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.Про це розказала Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’яЩеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.Зі слів Людмили Рожко, цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров’я. Вакцина Pfizer може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз.Вакцина проти кору, паротиту та краснухи призначена для вакцинації однорічних та шестирічних дітей. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії й правцю."Ще в усіх закладах були залишки по області, але в окремих вже, в принципі, й не було. Ми робили акцент на тому, що вакцина проти правця та дифтерії дуже важлива для військових", – говорить Людмила Рожко.З її слів, усі отримані вакцини – гуманітарна допомога від європейських партнерів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію