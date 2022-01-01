На Волинь знову надійшла вакцина
02 листопад, 22:50
На Волинь привезли 63 600 доз вакцини від правця та дифтерії, 8 748 доз від кору, паротиту і краснухи та 7 020 доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.
Про це розказала Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Щеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.
Зі слів Людмили Рожко, цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров’я. Вакцина Pfizer може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз.
Вакцина проти кору, паротиту та краснухи призначена для вакцинації однорічних та шестирічних дітей. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії й правцю.
"Ще в усіх закладах були залишки по області, але в окремих вже, в принципі, й не було. Ми робили акцент на тому, що вакцина проти правця та дифтерії дуже важлива для військових", – говорить Людмила Рожко.
З її слів, усі отримані вакцини – гуманітарна допомога від європейських партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розказала Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.
Щеплення ними можна отримати у всіх медичних закладах області з наступного тижня.
Зі слів Людмили Рожко, цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров’я. Вакцина Pfizer може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз.
Вакцина проти кору, паротиту та краснухи призначена для вакцинації однорічних та шестирічних дітей. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії й правцю.
"Ще в усіх закладах були залишки по області, але в окремих вже, в принципі, й не було. Ми робили акцент на тому, що вакцина проти правця та дифтерії дуже важлива для військових", – говорить Людмила Рожко.
З її слів, усі отримані вакцини – гуманітарна допомога від європейських партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історії тих, хто захищає Україну: добрі новини від ВолиньPost за 2 листопада
02 листопад, 23:30
На Волинь знову надійшла вакцина
02 листопад, 22:50
Військовий з Волині одружився з коханою
02 листопад, 22:10
Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО
02 листопад, 21:18
Медіа