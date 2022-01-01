3 листопада на Волині: гортаючи календар

Андрій Попик (на фото), музикант Андрій Олексюк.



Вітаємо усіх, хто відзначає сьогодні день свого народження та бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, вірних друзів поряд. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.



3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Федот, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



Сьогодні - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначають волонтер(на фото), музикантВітаємо усіх, хто відзначає сьогодні день свого народження та бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, вірних друзів поряд. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.3 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Федот, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Сьогодні - День інженерних військ України, День ракетних військ і артилерії України, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого.

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