Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО





Про це



Захищаючи країну від загарбників, загинули Прокопчук Василь з Затурець та Сурмай Петро з Манькова.



Героїв привезуть у рідну громаду в суботу, 5 листопада.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затурцівська громада втратила на війні із Росією ще двох військових.Про це повідомили на сторінці громади.Захищаючи країну від загарбників, загинулиз Затурець таз Манькова.Героїв привезуть у рідну громаду в суботу, 5 листопада.

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