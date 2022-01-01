Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО

Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО
Затурцівська громада втратила на війні із Росією ще двох військових.

Про це повідомили на сторінці громади.

Захищаючи країну від загарбників, загинули Прокопчук Василь з Затурець та Сурмай Петро з Манькова.

Героїв привезуть у рідну громаду в суботу, 5 листопада.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО
Війна з Росією забрала життя ще двох військових з Волині. ФОТО


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Теги: військові, загинули, Затурці
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