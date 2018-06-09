На Волині орендарі переорали гектар полуниці: господар землі готує позов до суду

На Волині орендарі переорали гектар полуниці: господар землі готує позов до суду
У селі Хорохорин Луцького району після закінчення договору оренди власник землі Валентин Ярмолюк посіяв гектар полуниці. Орендар же переорав землю та засіяв її пшеницею. Тепер представник господаря землі готує позов до суду.

У ситуації розбиралося Суспільне та вислухало усі сторони конфлікту.

Позиція власника землі та його представника

Валентин Ярмолюк на гектарі власної землі посадив полуницю. Раніше чоловік здавав земельну ділянку в оренду ТзОВ "П'ятидні". У квітні 2022 року договір оренди закінчився і чоловік висадив на ній полуницю. Каже: орієнтовно 50 тисяч саджанців.

Після цього колишній орендар посіяв по полуниці пшеницю, – говорить Валентин Ярмолюк. Додає: договір з орендатором він не продовжував.

Представник Валентина Ярмолюка Юрій Горошко говорить: лист про намір надалі обробляти землю від сільськогосподарського підприємства прийшов через тиждень після того, як селяни її засадили кущами ягід.

Збитки через знищення саджанців сягають 200 тисяч гривень, каже Юрій Горошко. Аби вирішити ситуацію, сторони зверталися до поліції.
На Волині орендарі переорали гектар полуниці: господар землі готує позов до суду

Що каже орендар, який обробив землю

Позицію ТзОВ "П’ятидні" Суспільному озвучив керівник юридичного відділу Богдан Котович.

"Ми використовуємо землю згідно з договором оренди. Про це попередили орендодавця. Повідомлення було вручене. Договори – вони пролонговуються законом на один рік", – говорить Богдан Котович.

З його слів, закон був прийнятий в березні, договір закінчився у квітні, тобто, в період дії воєнного стану.

"Відповідно наше законне право використовувати дану земельну ділянку. Компроміс завжди можна знайти. Ніхто до нас не приїхав і не повідомив, що є така ситуація", – каже Богдан Котович.
На Волині орендарі переорали гектар полуниці: господар землі готує позов до суду

Що кажуть у поліції та юристи

Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, наразі кримінальне провадження про самоуправство у цій справі закрите.

"Якщо, на думку громадян, їм завдані збитки, то тут уже, на жаль, поліція не має впливу – це цивільноправові відносини та вони мають подавати до суду", – говорить Ольга Бузулук.

За словами юристки Луцького місцевого центру надання вторинної правової допомоги Зоряни Світлицької, з квітня до фахівців почали звертатися селяни, в яких закінчилися договори оренди і хотіли забрати свою землю. Орендарі – продовжували далі обробляти ці ділянки. Така ситуація, каже, склалась через ухвалені Верховною Радою в березні зміни до Земельного Кодексу.

"Змінами передбачено, що договори оренди, строк дії яких завершувався саме під час воєнного стану, продовжують свою дію автоматично протягом року без будь-яких дій зі сторони орендаря, чи орендодавця", – каже юристка.

Додає: в даній ситуації про відшкодування завданої шкоди саме орендодавцю взагалі не йдеться, тому що він, по закону, не мав би втручатися в діяльність на земельній ділянці орендаря.

Усе ж представник сім’ї Ярмолюків із Хорохорина Юрій Горошко каже, що готує позов до суду, аби відшкодувати завдані збитки.


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Теги: Волинь, орендарі, полуниця
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