Жіночі кросівки, що будуть модними у 2023*





Повернення старих моделей або dad sneakers

Коли в моду зараз повертаються старі моделі кросівок з мінімальними змінами в дизайні, з’явилося поняття dad sneakers. Вони буквально кричать про приналежність до старого стилю минулого сторіччя. Зараз над поверненням старих кросівок часто працюють Adidas, Nike тощо.

До того ж, межа між відверто жіночими та чоловічими кросівками поступово стирається, дозволяючи використовувати унісекс пари. Цьому тренду слідують моделі міських кросівок Skechers.



Міський стиль від New Balance

Постійний попит мають кросівки бренду New Balance. Стильні поєднання, витончена грубість стають гарними союзниками модних дівчат. Серед особливо популярних моделей можна визначити:



- 574 з металічним відблиском;

- 530 з фактурною підошвою;

- 574 CLASSIC з матовою та замшевою основою.



Тут теж присутні елементи тих самих «татових» кросівок. Яскраві кольорові поєднання стають трендом майбутнього року.



Nike Air або ще одне повернення

Серед тих, хто активно повертає в новій обробці старі кросівки, залишається і Nike зі своєю колекцією Air. Модне взуття має нетипову структуру підошви та матеріали, що без проблем пропускають повітря. Серед моделей можете віддати перевагу:



• AIR FORCE 1 REACT з охайним видом;

• Air Huarache з футуристичною формою;

• Air Max SC для міста з класичними кольорами.



У більшості моделей є декілька варіантів кольорового оформлення. Тож ви можете обрати моделі класичні білі або контрастні яскраві. В колекції Air більшість кросівок представлено масивними формами, що не заважає жіночності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жіноче взуття щосезону має нові тенденції в оформленні. Загалом кросівки зберігають за собою декілька трендових стилів та можуть відрізнятися лише кольоровою гамою та додатковими елементами. Зараз вже прийшов час обрати жіночі кросівки на 2023 рік, враховуючи всі модні тренди. На intertop.ua є і моделі з новими тенденціями останніх колекцій, і класичні кросівки — біле тендітне взуття завжди буде в пріоритеті.Коли в моду зараз повертаються старі моделі кросівок з мінімальними змінами в дизайні, з’явилося поняття dad sneakers. Вони буквально кричать про приналежність до старого стилю минулого сторіччя. Зараз над поверненням старих кросівок часто працюють Adidas, Nike тощо.До того ж, межа між відверто жіночими та чоловічими кросівками поступово стирається, дозволяючи використовувати унісекс пари. Цьому тренду слідують моделі міських кросівок Skechers.Постійний попит мають кросівки бренду New Balance. Стильні поєднання, витончена грубість стають гарними союзниками модних дівчат. Серед особливо популярних моделей можна визначити:- 574 з металічним відблиском;- 530 з фактурною підошвою;- 574 CLASSIC з матовою та замшевою основою.Тут теж присутні елементи тих самих «татових» кросівок. Яскраві кольорові поєднання стають трендом майбутнього року.Серед тих, хто активно повертає в новій обробці старі кросівки, залишається і Nike зі своєю колекцією Air. Модне взуття має нетипову структуру підошви та матеріали, що без проблем пропускають повітря. Серед моделей можете віддати перевагу:• AIR FORCE 1 REACT з охайним видом;• Air Huarache з футуристичною формою;• Air Max SC для міста з класичними кольорами.У більшості моделей є декілька варіантів кольорового оформлення. Тож ви можете обрати моделі класичні білі або контрастні яскраві. В колекції Air більшість кросівок представлено масивними формами, що не заважає жіночності.

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