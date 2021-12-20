На Волині чоловік вбив тестя і тещу: його визнали неосудним

На Волині чоловік вбив тестя і тещу: його визнали неосудним
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду клопотання про застосування до 33-річного жителя Ковеля, який убив тестя і тещу, примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що уранці 1 березня 2022 року чоловік завдав родичам численних ударів ножем.

Унаслідок отриманих травм 55-річний потерпілий помер одразу, а 54-річна жінка – згодом у лікарні.

Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Далі – слово за судом.

Довідково: згідно з частиною 5 статті 94 Кримінального Кодексу України госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.


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Теги: Ковель, вбивство
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