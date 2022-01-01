У місті на Волині перейменують 40 вулиць. ВІДЕО





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Дискусій, чи варто перейменовувати вулицю Пушкіна, не було



Питання перейменування вулиць уже пройшло громадські обговорення. Ще один крок – дочекатись найближчої сесії міськради, де мають проголосувати депутати. А, за словами міського голови, ті вже давно готові це зробити.



«У нас було чимало вулиць, пов’язаних із радянською окупаційною владою, тому їх назви вирішили змінити. Було видано розпорядження, засідала комісія. Ми самі запропонували вулиці, які мали б змінити, потім люди прийшли на громадські слухання, і ми все спокійненько вирішили. І звісно, зважали на те, що кажуть люди, які живуть на тих вулицях», – розповів голова громади Олександр Ковальчук.



Дискусій, чи варто перейменовувати, наприклад, вулицю Пушкіна, не було, бо у громаді розуміють, що його персона – це, в першу чергу, не про літературу, а про російські наративи. Уже згодом вона стане Кафедральною. Проспект Льва Толстова буде проспектом Олени Пчілки, а вулицю Суворова, якщо погодиться рідня, назвуть на честь вояка УПА, почесного громадянина міста Ківерці Григорія Ярмольчука.



Дерадянізація у місті відбувалася й до початку повномасштабного вторгнення. На меморіалі роки початку Другої світової війни були змінені 4 роки тому. У той час, коли в обласному центрі це вдалося зробити тільки кілька тижнів тому.



Єднатися проти ворога не лише у культурному та історичному плані, вирішили у міській раді, а й у духовному. Для цього ще на початку травня провели спільну зустріч міського голови Олександра Ковальчука зі священниками Української православної церкви, Православної церкви України, з керівниками фракцій, представниками СБУ та керівником поліції. За результатами зустрічі вирішили організувати збори парафіян, але ті не відбулися.



«Жодному з батюшок не сказано було, що хтось там виганяє із церкви чи закриває церкву. Була просто проведена з ними розмова, що давайте будемо якось об’єднуватися, все-таки гинуть наші воїни, в нас іде війна з окупантами. Але, на жаль, все обернулось скаргами на нас», – каже голова громади.



Скарги надійшли від настоятеля Свято-Миколаївського храму Української православної церкви Олександра Кондратюка. Більше про них розповіли у юридичному відділі міськради.



«У даній скарзі він просто просив притягнути до відповідальності і відреагувати відносно тих осіб, які чинили на нього психологічний тиск під час зустрічі… Тут зазначений у скарзі міський голова і президент України», – повідомила начальниця відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Ківерцівської міської ради Олена Пелех.



У міськраді священнослужителя попросили деталізувати, хто саме чинив на нього тиск, аби розуміти, кого потрібно притягувати до відповідальності. Та, крім скарги, у міську раду надійшло ще 5 запитів від отця Олександра, які стосувалися безпосередньо роботи міської ради.



«Запити стосуються бюджетних коштів, якими розпоряджалася міська рада, загалом про рух грошей по міській раді за 2021 рік. Тут і бюджет, і кошторис – значна кількість матеріалів, зокрема заробітна плата, субсидії, допомоги, пільги, інші витрати…» – зазначила Олена Пелех.



Частково на запити у міськраді уже відповіли. Та через те, що потрібно надати чимало інформації, то на деякі ще готують відповіді. Для чого священнику потрібна подібна інформація – не розуміють. Відмовився це пояснювати і сам отець настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ міста Ківерці Олександр Кондратюк.



«Ні дякую, я з вами спілкуватися не буду», – заявив він.



Про збори ми запитали і в настоятеля собору Православної церкви України отця Івана Семенюка. Той каже, що зустріч не мала результатів, це було звичайне обговорення із закликом до єднання. Але розуміє, що цьому не бути, не усі згодні на такий крок.



«Хочу звернутися до тих, які не хочуть чи не можуть переступити наказ, але я звертаюся до всіх мирян Української православної церкви Московського патріархату: не думайте, що воно мине нас боком. Ні. І те, чи будуть по нас зараз стріляти чи ні, залежить від нас», – вважає настоятель собору Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ міста Ківерці Іван Семенюк.



Станом на сьогодні у Ківерцівській громаді лише одна парафія у селі Озеро перейшла до ПЦУ, та тут про єднання, до якого закликають і владці, і священники, йтись не може. Попередній настоятель храму з кількома десятками людей не віддає ключі, і переважна більшість жителів села, які проголосували за перехід, молиться під церковною хвірткою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівська громада одна з найактивніших в області в питаннях дерадянізації та дерусифікації. Станом на нині 40 вулиць та чотири провулки, назви яких були пов’язані із країною-агресоркою, уже мають інші відповідники.Про це пише 12 канал Питання перейменування вулиць уже пройшло громадські обговорення. Ще один крок – дочекатись найближчої сесії міськради, де мають проголосувати депутати. А, за словами міського голови, ті вже давно готові це зробити.«У нас було чимало вулиць, пов’язаних із радянською окупаційною владою, тому їх назви вирішили змінити. Було видано розпорядження, засідала комісія. Ми самі запропонували вулиці, які мали б змінити, потім люди прийшли на громадські слухання, і ми все спокійненько вирішили. І звісно, зважали на те, що кажуть люди, які живуть на тих вулицях», – розповів голова громадиДискусій, чи варто перейменовувати, наприклад, вулицю Пушкіна, не було, бо у громаді розуміють, що його персона – це, в першу чергу, не про літературу, а про російські наративи. Уже згодом вона стане Кафедральною. Проспект Льва Толстова буде проспектом Олени Пчілки, а вулицю Суворова, якщо погодиться рідня, назвуть на честь вояка УПА, почесного громадянина міста КіверціДерадянізація у місті відбувалася й до початку повномасштабного вторгнення. На меморіалі роки початку Другої світової війни були змінені 4 роки тому. У той час, коли в обласному центрі це вдалося зробити тільки кілька тижнів тому.Єднатися проти ворога не лише у культурному та історичному плані, вирішили у міській раді, а й у духовному. Для цього ще на початку травня провели спільну зустріч міського голови Олександра Ковальчука зі священниками Української православної церкви, Православної церкви України, з керівниками фракцій, представниками СБУ та керівником поліції. За результатами зустрічі вирішили організувати збори парафіян, але ті не відбулися.«Жодному з батюшок не сказано було, що хтось там виганяє із церкви чи закриває церкву. Була просто проведена з ними розмова, що давайте будемо якось об’єднуватися, все-таки гинуть наші воїни, в нас іде війна з окупантами. Але, на жаль, все обернулось скаргами на нас», – каже голова громади.Скарги надійшли від настоятеля Свято-Миколаївського храму Української православної церкви. Більше про них розповіли у юридичному відділі міськради.«У даній скарзі він просто просив притягнути до відповідальності і відреагувати відносно тих осіб, які чинили на нього психологічний тиск під час зустрічі… Тут зазначений у скарзі міський голова і президент України», – повідомила начальниця відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Ківерцівської міської радиУ міськраді священнослужителя попросили деталізувати, хто саме чинив на нього тиск, аби розуміти, кого потрібно притягувати до відповідальності. Та, крім скарги, у міську раду надійшло ще 5 запитів від отця Олександра, які стосувалися безпосередньо роботи міської ради.«Запити стосуються бюджетних коштів, якими розпоряджалася міська рада, загалом про рух грошей по міській раді за 2021 рік. Тут і бюджет, і кошторис – значна кількість матеріалів, зокрема заробітна плата, субсидії, допомоги, пільги, інші витрати…» – зазначила Олена Пелех.Частково на запити у міськраді уже відповіли. Та через те, що потрібно надати чимало інформації, то на деякі ще готують відповіді. Для чого священнику потрібна подібна інформація – не розуміють. Відмовився це пояснювати і сам отець настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ міста Ківерці Олександр Кондратюк.«Ні дякую, я з вами спілкуватися не буду», – заявив він.Про збори ми запитали і в настоятеля собору Православної церкви України отця Івана Семенюка. Той каже, що зустріч не мала результатів, це було звичайне обговорення із закликом до єднання. Але розуміє, що цьому не бути, не усі згодні на такий крок.«Хочу звернутися до тих, які не хочуть чи не можуть переступити наказ, але я звертаюся до всіх мирян Української православної церкви Московського патріархату: не думайте, що воно мине нас боком. Ні. І те, чи будуть по нас зараз стріляти чи ні, залежить від нас», – вважає настоятель собору Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ міста Ківерці Іван Семенюк.Станом на сьогодні у Ківерцівській громаді лише одна парафія у селі Озеро перейшла до ПЦУ, та тут про єднання, до якого закликають і владці, і священники, йтись не може. Попередній настоятель храму з кількома десятками людей не віддає ключі, і переважна більшість жителів села, які проголосували за перехід, молиться під церковною хвірткою.

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