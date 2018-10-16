У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Сафроновим
Сьогодні, 14:47
Луцьк втратив ще одного Героя. Сьогодні, 30 травня, під бій церковних дзвонів прощалися із армійцем Сергієм Сафроновим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Панахида відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці. До молитви разом із родиною, небайдужими лучанами та військовиками, доєдналися Луцький міський голова Ігор Поліщук та окремі депутати міської ради.
Коли труну з тілом Сергія Сафронова винесли на Театральний майдан, усі, хто на той момент крокував у справах, стали на коліна, віддаючи почесть загиблому солдату. А військовий оркестр виконав гімн України, далі — процесія рушила до Гаразджі. Там місцем вічного спочинку для армійця стане Алея почесних поховань.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Панахида відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці. До молитви разом із родиною, небайдужими лучанами та військовиками, доєдналися Луцький міський голова Ігор Поліщук та окремі депутати міської ради.
Коли труну з тілом Сергія Сафронова винесли на Театральний майдан, усі, хто на той момент крокував у справах, стали на коліна, віддаючи почесть загиблому солдату. А військовий оркестр виконав гімн України, далі — процесія рушила до Гаразджі. Там місцем вічного спочинку для армійця стане Алея почесних поховань.
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Коментарі 1
Нехай земля буде пухом Сергієві! Я схиляю голову і дякую цьому хорошому чоловікові, що захищав нашу землю. Як шкода, що на війні гинуть найкращі. Співчуття його дружині та усім його рідним!
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