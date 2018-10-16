У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Сафроновим

Луцьк втратив ще одного Героя. Сьогодні, 30 травня, під бій церковних дзвонів прощалися із армійцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Панахида відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці. До молитви разом із родиною, небайдужими лучанами та військовиками, доєдналися Луцький міський головата окремі депутати міської ради.Коли труну з тілом Сергія Сафронова винесли на Театральний майдан, усі, хто на той момент крокував у справах, стали на коліна, віддаючи почесть загиблому солдату. А військовий оркестр виконав гімн України, далі — процесія рушила до Гаразджі. Там місцем вічного спочинку для армійця стане Алея почесних поховань.