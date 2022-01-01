Росіяни обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст

Фредерік Леклерк Імхофф.



Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



"Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.



Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Гайдай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Евакуацію з Луганської області зупинили – окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей. У результаті обстрілу загинув французький журналістПро це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністраціїу Telegram."Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Гайдай.

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