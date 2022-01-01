Росіяни обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст
Сьогодні, 16:00
Евакуацію з Луганської області зупинили – окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати 10 людей. У результаті обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф.
Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.
Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Гайдай.
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Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Евакуацію офіційно зупинено. Рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.
Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Гайдай.
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