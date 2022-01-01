У Луцьку повністю замінять понад 300 метрів магістрального трубопроводу





Про це розповів Антон Безносиков.



Планують замінити 340 метрів теплотраси.



Зі слів речника тепловиків, ділянка, де нині працюють майстри, більше трьох років перебуває в аварійному стані. До цього вже замінили 70 метрів трубопроводу.



"Це одна з найкритичніших мереж, і від її роботи залежить теплопостачання на увесь 55 мікрорайон. На початку минулого опалювального сезону у нас там було чотири витоки. Важко входили в опалювальний сезон на 55-му мікрорайоні саме через цю мережу", – зазначив Антон Безносиков.



Загальна вартість робіт – 5,7 мільйона гривень.



Завершити демонтаж старої труби тепловики планують орієнтовно за 10 днів. Тоді ж буде відновлено проїзд однією смугою руху на вулиці з в'їзду із проспекту Соборності до будинку на Кравчука, 44.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Кравчука в Луцьку 30 травня стартували роботи з заміни частини магістрального трубопроводу.Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло"Планують замінити 340 метрів теплотраси.Зі слів речника тепловиків, ділянка, де нині працюють майстри, більше трьох років перебуває в аварійному стані. До цього вже замінили 70 метрів трубопроводу."Це одна з найкритичніших мереж, і від її роботи залежить теплопостачання на увесь 55 мікрорайон. На початку минулого опалювального сезону у нас там було чотири витоки. Важко входили в опалювальний сезон на 55-му мікрорайоні саме через цю мережу", – зазначив Антон Безносиков.Загальна вартість робіт – 5,7 мільйона гривень.Завершити демонтаж старої труби тепловики планують орієнтовно за 10 днів. Тоді ж буде відновлено проїзд однією смугою руху на вулиці з в'їзду із проспекту Соборності до будинку на Кравчука, 44.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію