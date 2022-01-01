У Луцьку перекриють вулицю: аварія на тепломережі





Про це



Рух вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку вулиці Кравчука, 44 перекриють із 8:00 30 травня і до завершення робіт.



Згідно з документом, для водіїв та пішоходів встановлять дорожні знаки на період зупинення руху транспорту, а після виконання ремонтних робіт вздовж зазначеної частини вулиці працівники приватної фірми відновлять благоустрій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 30 травня обмежать проїзд для автомобілів вулицею Кравчука через проведення аварійних робіт на мережі централізованого теплопостачання.Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 27 травня.Рух вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку вулиці Кравчука, 44 перекриють із 8:00 30 травня і до завершення робіт.Згідно з документом, для водіїв та пішоходів встановлять дорожні знаки на період зупинення руху транспорту, а після виконання ремонтних робіт вздовж зазначеної частини вулиці працівники приватної фірми відновлять благоустрій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію