У Луцьку перекриють вулицю: аварія на тепломережі
Сьогодні, 21:20
У Луцьку з 30 травня обмежать проїзд для автомобілів вулицею Кравчука через проведення аварійних робіт на мережі централізованого теплопостачання.
Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 27 травня.
Рух вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку вулиці Кравчука, 44 перекриють із 8:00 30 травня і до завершення робіт.
Згідно з документом, для водіїв та пішоходів встановлять дорожні знаки на період зупинення руху транспорту, а після виконання ремонтних робіт вздовж зазначеної частини вулиці працівники приватної фірми відновлять благоустрій.
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Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови від 27 травня.
Рух вулицею Кравчука від перехрестя з проспектом Соборності до житлового будинку вулиці Кравчука, 44 перекриють із 8:00 30 травня і до завершення робіт.
Згідно з документом, для водіїв та пішоходів встановлять дорожні знаки на період зупинення руху транспорту, а після виконання ремонтних робіт вздовж зазначеної частини вулиці працівники приватної фірми відновлять благоустрій.
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