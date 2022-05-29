Росія обстріляла Харків





Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише



"Харків не припиняють обстрілювати. Сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова", - сказав він.



Мер не повідомив подробиць про обстріл. Говорячи про ситуацію з транспортом у місті, він зазначив, що працює метро, ​​автобуси, тролейбуси та трамваї.



"Метрополітен у нічний час може бути сховищем. Вдень теж можна ховатися в метрополітені", - сказав Терехов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська у неділю обстріляли одну з частин Харкова.Про це повідомив мер Харковав ефірі телемарафону, пише "Українська правда". "Харків не припиняють обстрілювати. Сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста Харкова", - сказав він.Мер не повідомив подробиць про обстріл. Говорячи про ситуацію з транспортом у місті, він зазначив, що працює метро, ​​автобуси, тролейбуси та трамваї."Метрополітен у нічний час може бути сховищем. Вдень теж можна ховатися в метрополітені", - сказав Терехов.

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