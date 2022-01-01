 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ліквідація полковника та вражаюча ціна за кубок Kalush Orchestra: добрі новини від ВолиньPost за 29 травня

Ліквідація полковника та вражаюча ціна за кубок Kalush Orchestra: добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
Всі ми, кожен на своєму місці, маємо гуртуватися навколо спільної допомоги Збройним силам України – тим, хто тримає українське небо. Бо навіть у найтемніші часи важливо думати про хороше і читати більше позитивного контенту. І обов'язково вірити в Україну. Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує підбірку найсвітліших новин цього дня.

В цілому Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня ми відшукали такі:

Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra

Фото викладачки фахового педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Володимирі та писанкарки Лесі Мартинюк стало прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні. Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.

Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців

Лучанин Степан Цимбалюк із дружиною перепрофілювали сімейне виробництво для підтримки Збройних сил України – виготовляють ноші для поранених. Виробництво нош майстер виробів зі шкіри на псевдо "Козак" розпочав на другий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Окрім медичних нош, волонтер виготовляє й інші речі для військових: чохол-кріплення під турнікет, сумки для скиду магазинів, підсумки під аптечку чи магазин, евакуаційну стропу тощо.

ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків

Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових.

Втрати ворога:

особового складу – близько 30150 (+150),
танків ‒ 1338 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,
артилерійських систем – 631 (+3) од,
РСЗВ - 203 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків – 207 (+0) од,
гелікоптерів– 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
крилаті ракети - 116 (+0),
кораблі / катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).

У Луцьку готуються до купального сезону: плавати дозволили на двох пляжах

У Луцькій територіальній громаді готуються до купального сезону. Відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах: в Центральному парку і на Теремнівській водоймі. Термін купального сезону в місті встановили з 1 червня до 31 серпня.

В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ

Під час боїв в Україні загинув полковник Володимир Іванов, котрий є співробітником пресслужби Міноборони Росії. Інформацію підтвердили у Збройних силах України. Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Іванов загинув ще 25 березня, його смерть офіційно підтвердили. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого: Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж — військова частина 66524.

Росія за крок від дефолту

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України і пов'язаних з цим санкцій проти країни-агресора, виплати по російським держоблігаціям не прийшли на рахунки іноземних інвесторів до вечора 27 травня. Якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Kalush Orchestra продали кубок переможця «Євробачення-2022»: сума вражає

Музиканти отримали 900 тисяч доларів, які підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, який б`ється за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росія за крок від дефолту, – Bloomberg
29 травень, 20:25
«Мобілізовані» з ОРДЛО вчинили стрілянину з російськими військовими, – Денісова
29 травень, 19:20
95-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
29 травень, 18:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ліквідація полковника та вражаюча ціна за кубок Kalush Orchestra: добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:57
Kalush Orchestra продали кубок переможця «Євробачення-2022»: сума вражає
29 травень, 22:24
Росія обстріляла Харків
29 травень, 21:44
У Луцьку перекриють вулицю: аварія на тепломережі
29 травень, 21:20
Схожі новини
Росія за крок від дефолту, – Bloomberg Росія за крок від дефолту, – Bloomberg
29 травень, 20:25
«Мобілізовані» з ОРДЛО вчинили стрілянину з російськими військовими, – Денісова «Мобілізовані» з ОРДЛО вчинили стрілянину з російськими військовими, – Денісова
29 травень, 19:20
95-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ 95-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
29 травень, 18:42
На Київщині знайшли тіло закатованого 38-річного волинянина: поряд виявили документи На Київщині знайшли тіло закатованого 38-річного волинянина: поряд виявили документи
29 травень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ліквідація полковника та вражаюча ціна за кубок Kalush Orchestra: добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:57
 0
Kalush Orchestra продали кубок переможця «Євробачення-2022»: сума вражає
29 травень, 22:24
 0
Росія обстріляла Харків
29 травень, 21:44
 0
У Луцьку перекриють вулицю: аварія на тепломережі
29 травень, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8