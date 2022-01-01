Ліквідація полковника та вражаюча ціна за кубок Kalush Orchestra: добрі новини від ВолиньPost за 29 травня

Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує підбірку найсвітліших новин цього дня.



В цілому Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня ми відшукали такі:



Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra



Фото викладачки фахового педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Володимирі та писанкарки Лесі Мартинюк стало прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні. Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.



Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців



Лучанин Степан Цимбалюк із дружиною перепрофілювали сімейне виробництво для підтримки Збройних сил України – виготовляють ноші для поранених. Виробництво нош майстер виробів зі шкіри на псевдо "Козак" розпочав на другий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Окрім медичних нош, волонтер виготовляє й інші речі для військових: чохол-кріплення під турнікет, сумки для скиду магазинів, підсумки під аптечку чи магазин, евакуаційну стропу тощо.



ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків



Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових.



Втрати ворога:



особового складу – близько 30150 (+150),

танків ‒ 1338 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,

артилерійських систем – 631 (+3) од,

РСЗВ - 203 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів– 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),

крилаті ракети - 116 (+0),

кораблі / катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).



У Луцьку готуються до купального сезону: плавати дозволили на двох пляжах



У Луцькій територіальній громаді готуються до купального сезону. Відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах: в Центральному парку і на Теремнівській водоймі. Термін купального сезону в місті встановили з 1 червня до 31 серпня.



В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ



Під час боїв в Україні загинув полковник Володимир Іванов, котрий є співробітником пресслужби Міноборони Росії. Інформацію підтвердили у Збройних силах України. Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Іванов загинув ще 25 березня, його смерть офіційно підтвердили. Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого: Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж — військова частина 66524.



Росія за крок від дефолту



На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України і пов'язаних з цим санкцій проти країни-агресора, виплати по російським держоблігаціям не прийшли на рахунки іноземних інвесторів до вечора 27 травня. Якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.



Kalush Orchestra продали кубок переможця «Євробачення-2022»: сума вражає



Музиканти отримали 900 тисяч доларів, які підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.



Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, який б`ється за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку















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