На Сході ЗСУ відбили 14 атак ворога
Сьогодні, 00:52
На Донецькому і Луганському напрямках бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога і знищили 28 одиниць техніки окупантів, у тому числі дві крилаті ракети.
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські військові на цих напрямках відбили у неділю 14 атак, ще на трьох локаціях тривають бої.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 артилерійські системи; 11 одиниць бойової броньованої техніки; 10 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 29 травня українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.
Втрати ворога складають: особового складу – 39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артилерійських систем – 2, АТТ – 3, паливозаправників – 1, БПЛА – 3.
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Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські військові на цих напрямках відбили у неділю 14 атак, ще на трьох локаціях тривають бої.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 артилерійські системи; 11 одиниць бойової броньованої техніки; 10 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 29 травня українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ, також було знищено склад з боєприпасами.
Втрати ворога складають: особового складу – 39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артилерійських систем – 2, АТТ – 3, паливозаправників – 1, БПЛА – 3.
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