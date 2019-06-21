У ЄС знову не змогли запровадити шостий пакет санкцій проти РФ





Як повідомив брюссельський кореспондент Рікард Юзвяк, посли Євросоюзу зустрінуться завтра, 30 травня, вранці, щоб знову обговорити санкції проти РФ, інформує



"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.



Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків, але й через те, що деякі країни ЄС не хочуть забороняти продавати росіянам нерухомість в Європі.



"Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - пояснив Йозвяк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час засідання, на якому знову розглядалося питання запровадження шостого пакету санкцій проти Росії, посли ЄС не змогли досягти згоди.Як повідомив брюссельський кореспондент, посли Євросоюзу зустрінуться завтра, 30 травня, вранці, щоб знову обговорити санкції проти РФ, інформує ТСН "Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків, але й через те, що деякі країни ЄС не хочуть забороняти продавати росіянам нерухомість в Європі."Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - пояснив Йозвяк.

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