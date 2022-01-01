МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні

МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін переконаний, що в Україні будуть випадки інфікування мавпячою віспою. Але, на його думку, епідеміологічного спалаху не буде.

Про це пише Суспільне.

Наразі у світі зафіксували більш ніж 170 випадків зараження мавпячою віспою. Головний санітарний лікар України запевнив, що для того, аби підхопити хворобу, потрібно мати тісний контакт з інфікованим.

Також він підкреслив, що мавпяча віспа передається не так швидко, як коронавірус.

"Недостатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку. Треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров'ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при COVID-19", – сказав Кузін.

За словами Кузіна, лікарі в Україні, та й по всьому світу, мають чіткий алгоритм дій на випадок виявлення мавпячої віспи. Він дуже схожий на ковідний.

І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби люди повинні перебувати в закладі охорони здоров'я. Як пояснив санлікар, лікування дорівнює невеличкому карантину. А після того, як людина одужала, вона вже не може когось заразити.

Головний санітарний лікар переконаний, що рано чи пізно в Україні зареєструють мавпячу віспу, але швидко локалізують.

"Ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", – наголосив він.

Наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи. Хвороба дуже рідко протікає у важкій формі, а швидкість передачі – мінімальна. Тож, як сказав Кузін, ризики її ендемічного поширення по світу "також мінімальні".


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Теги: МОЗ, мавпяча віспа
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