Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області





Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці і 1 в Соледарі. Ще чотири омоби в області отримали поранення", - зазначив він.



За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За сьогодні, 29 травня 2022 року, в результаті бойових дій з боку Росії загинули три мирних жителя Донецької області. Ще четверо отримали поранення.Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці і 1 в Соледарі. Ще чотири омоби в області отримали поранення", - зазначив він.За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

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