Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області

Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області
За сьогодні, 29 травня 2022 року, в результаті бойових дій з боку Росії загинули три мирних жителя Донецької області. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці і 1 в Соледарі. Ще чотири омоби в області отримали поранення", - зазначив він.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

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Теги: Донбас, жителі, загинули
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