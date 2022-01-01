Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому



За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель.



"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.



Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк.Про це заявив президенту вечірньому відеозверненні За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель."Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.

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