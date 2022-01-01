Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський

Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський
Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, в результаті ударів в Сєвєродонецьку знищена вся критична інфраструктура і 90% будівель.

"Захопити Сєвєродонецьк - це принципове завдання для окупантів і їм все одно, скільки життів доведеться заплатити за цю спробу підняти прапор на бульварі (як гірко зараз звучить ця назва) Дружби народів, 32 - де розташована адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не було жодного дня, щоб українська сторона не намагалася знайти ще більш сучасну зброю для захисту своєї землі.


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Теги: Зеленський, наступ, Сєвєродонецьк
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