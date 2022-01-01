Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ





Про це повідомила журналістка



«Релігійна громада села Чорниж Луцької територіальної громади на загальних зборах прийняла рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Перший крок зроблено. Подробиці згодом…» – йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафіяни Свято-Михайлівського храму у селі Чорниж 29 травня провели збори й вирішили змінити юрисдикцію.Про це повідомила журналістка Софія Калюжна. «Релігійна громада села Чорниж Луцької територіальної громади на загальних зборах прийняла рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Перший крок зроблено. Подробиці згодом…» – йдеться у повідомлені.

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