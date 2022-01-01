Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ

Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Парафіяни Свято-Михайлівського храму у селі Чорниж 29 травня провели збори й вирішили змінити юрисдикцію.

Про це повідомила журналістка Софія Калюжна.

«Релігійна громада села Чорниж Луцької територіальної громади на загальних зборах прийняла рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Перший крок зроблено. Подробиці згодом…» – йдеться у повідомлені.


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Теги: Чорниж, ПЦУ, парафія
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