Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 07:16
Парафіяни Свято-Михайлівського храму у селі Чорниж 29 травня провели збори й вирішили змінити юрисдикцію.
Про це повідомила журналістка Софія Калюжна.
«Релігійна громада села Чорниж Луцької територіальної громади на загальних зборах прийняла рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Перший крок зроблено. Подробиці згодом…» – йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила журналістка Софія Калюжна.
«Релігійна громада села Чорниж Луцької територіальної громади на загальних зборах прийняла рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Перший крок зроблено. Подробиці згодом…» – йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 07:16
Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський
Сьогодні, 05:47
МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні
Сьогодні, 04:09
Росіяни за день вбили 3 жителів Донецької області
Сьогодні, 03:00
Медіа