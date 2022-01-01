Український релігієзнавець розповів, звідки узявся сучасний Московський патріархат. ВІДЕО

Український релігієзнавець розповів, звідки узявся сучасний Московський патріархат. ВІДЕО
За версією релігієзнавця і політолога Андрія Ковальова, сучасний Московський патріархат заснував радянський диктатор Йосіф Сталін.

Про це йшлося у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«Сучасний Московський патріархат перезаснував, або заснував, не князь Володимир у 988 році, а Йосіф Вісаріонович Сталін у ніч з 4 на 5 вересня 1943 року, коли дозволив відновити патріаршество. Швидко був проведений собор, був обраний патріархом Сергій Старгородський – до речі, автор так званої Старгородської декларації. Декларації про те, що православні в Росії повинні визнати більшовиків. Більшовиків, які їх вбивали, вони повинні визнати законною владою.

І ось цей Московський патріархат з’явився на Волині тільки 1945 року. Його привіз сюди у своєму обозі НКВС. Священники, які служили на Волині, переважно належали до Української автокефальної православної церкви. Богослужіння у храмах відбувалося українською мовою. У міжвоєнний період це була польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос вселенського патріарха. Пізніше, 1941 року, була відновлена УАПЦ на чолі з митрополитом Полікарпом Сікорським. Його кафедральним собором був Троїцький собор Луцька.

Як відбувалося створення Московського патріархату на Волині? Воно відбувалося за сприяння НКВС. Того НКВС, яке вбивало, катувало тут людей, висилало їх у Сибір. Вони викликали священників і казали: відсьогодні ти священник РПЦ. І багато священників були залякані, оскільки погрожували їхнім рідним, погоджувалися переходити в РПЦ. Вони хотіли й далі захищатися православними священниками, і єдиним легальним способом залишитися тут легальним священником було перейти в РПЦ. У протилежному випадку – або в заслання, або бути вбитим. Ось таким чином засновувався Московський патріархат в сучасному його вигляді на Волині.

Цих священників змушували служити панахиди на 9 травня в честь завершення «Вєлікой оттєчествєнной войни», за підсумками якої, як ми знаємо, Україна перемоги не здобула. Патріотичні ж священники винищувалися, висилалися в Сибір.

У селі Хотешів Камінь-Каширського району служив надзвичайно патріотичний священник Олександр Білецький, який почав організовувати ОУН, боївки УПА. Він настільки намуляв око Москві, що там дали завдання знищити цього священника. 1943 року під час літургії прийшов «красний партізан» і вбив отця Олександра Білецького.

Він похований на місцевому кладовищі, і ми з моїми друзями за кошт благодійників поставили пам’ятник на його могилі кілька років тому. Коли ми ставили пам’ятник, у тому селі був Московський патріархат, і місцевий московський піп виголосив перед людьми брехню. Він сказав: це приїхали з Києва захоплювати храм…

І це не Донбас, це не Крим, це навіть не Харківщина. Це – патріотична українська Волинь. У селі люди були настільки залякані, що не могли своєму настоятелю віддати почесті, не могли зробити нормальну могилу.

Пізніше священниками у нас ставали випускники московських, ленінградських семінарій. Часто це були реальні шовіністи», – розповів Андрій Ковальов.


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Теги: релігієзнавець, Московський патріархат, Сталін
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