Ніч у регіонах: ракетні обстріли у 7 областях України





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Сумщина: всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів.



Був авіаудар ракетами.



Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.



Харків: ніч – відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає.



По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.



Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.



Луганщина: важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Українські військові міцно тримають оборону.



Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.



Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.



Донеччина: обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град".



Загинули 3 цивільних особи, двох поранено.



Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).



Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки.



На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.



Миколаївщина: вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинки. Постраждало дві особи.



Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Херсонщина: бойові дії на території області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району.



Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопіллі. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.



Села у гомадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води.



Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.



На Дніпропетровщині – затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.



Одеська область: вночі і зранку – два ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО. Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман.



Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.



Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська у ніч на 30 травня продовжували обстрілювати південь і схід України, завдали ракетних ударів по Одеській області, здійснили авіаудар по Сумській області.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані голів ОВА.всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів.Був авіаудар ракетами.Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.ніч – відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає.По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Українські військові міцно тримають оборону.Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.обстріли Бахмуту, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град".Загинули 3 цивільних особи, двох поранено.Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр).Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки.На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинки. Постраждало дві особи.Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.бойові дії на території області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району.Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопіллі. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки.Села у гомадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, – без світла й води.Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.На Дніпропетровщині – затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.вночі і зранку – два ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО. Також сталося влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман.Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.Відносно спокійно ніч минула в решті областей.

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