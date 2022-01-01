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Найбільших втрат учора ворог зазнав на Запорізькому напрямку, – Генштаб

Найбільших втрат учора ворог зазнав на Запорізькому напрямку, – Генштаб
Російська армія зменшилася минулої доби, 29 травня, на 200 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати росіян:

особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1349 (+11);
бойових броньованих машин - 3282 (+12);
артилерійських систем - 643 (+12);
РСЗВ - 205 (+2);
засоби ППО - 93 (+0);
літаків - 207 (+0);
гелікоптерів - 174 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
крилаті ракети - 116 (+2),
кораблі / катери - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);
спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.


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Теги: Росія, Україна, війна
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