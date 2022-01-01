Найбільших втрат учора ворог зазнав на Запорізькому напрямку, – Генштаб





Про це



Втрати росіян:



особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1349 (+11);

бойових броньованих машин - 3282 (+12);

артилерійських систем - 643 (+12);

РСЗВ - 205 (+2);

засоби ППО - 93 (+0);

літаків - 207 (+0);

гелікоптерів - 174 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),

крилаті ракети - 116 (+2),

кораблі / катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);

спеціальна техніка - 48 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія зменшилася минулої доби, 29 травня, на 200 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;танків - 1349 (+11);бойових броньованих машин - 3282 (+12);артилерійських систем - 643 (+12);РСЗВ - 205 (+2);засоби ППО - 93 (+0);літаків - 207 (+0);гелікоптерів - 174 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),крилаті ракети - 116 (+2),кораблі / катери - 13 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);спеціальна техніка - 48 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.

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