Найбільших втрат учора ворог зазнав на Запорізькому напрямку, – Генштаб
Сьогодні, 09:38
Російська армія зменшилася минулої доби, 29 травня, на 200 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати росіян:
особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1349 (+11);
бойових броньованих машин - 3282 (+12);
артилерійських систем - 643 (+12);
РСЗВ - 205 (+2);
засоби ППО - 93 (+0);
літаків - 207 (+0);
гелікоптерів - 174 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
крилаті ракети - 116 (+2),
кораблі / катери - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);
спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати росіян:
особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1349 (+11);
бойових броньованих машин - 3282 (+12);
артилерійських систем - 643 (+12);
РСЗВ - 205 (+2);
засоби ППО - 93 (+0);
літаків - 207 (+0);
гелікоптерів - 174 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
крилаті ракети - 116 (+2),
кораблі / катери - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18);
спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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