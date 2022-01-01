У Сєвєродонецьку бої йдуть вже на вулицях, – Гайдай

Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.



Про це



"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - сказав Гайдай.



Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".



У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично



За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"



Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської обласної військової адміністраціїповідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.Про це повідомляє Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня."Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - сказав Гайдай.Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критичноЗа словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.

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