У Сєвєродонецьку бої йдуть вже на вулицях, – Гайдай

У Сєвєродонецьку бої йдуть вже на вулицях, – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.

Про це повідомляє Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня.

"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - сказав Гайдай.

Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".

У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично

За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"

Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.

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Теги: Сєвєродонецьк, Гайдай
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