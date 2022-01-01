У Сєвєродонецьку бої йдуть вже на вулицях, – Гайдай
Сьогодні, 10:04
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.
Про це повідомляє Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня.
"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - сказав Гайдай.
Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".
У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично
За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"
Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.
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Про це повідомляє Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня.
"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - сказав Гайдай.
Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".
У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично
За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"
Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.
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