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Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ, – СБУ

Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ, – СБУ
На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити «відказників» продовжувати воювати.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати «високих гостей». Тож російський генерал ганебно втік з передової, підібгавши хвоста.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!...» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал», – розповідає своїй дружині російський загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені.

Тож він радо підхоплює слова дружини, що з України треба тікати: «После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться!».

"І дуже правильно, рашисти. Тікайте з України, поки у вас ще є така можливість!" - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Абсолютно всі перехоплення СБУ - ЦЕ ФЕЙКИ. Сидять 2 актори і читають текст який так хоче почути українські вуха. Люди очніться, що що а " перехоплення СБУ" - 100% фейки.
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