У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку

У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку
30 травня о 07:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку – горів балкон на другому поверсі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.

О 07:19 до місця виклику прибули рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцька у складі трьох відділень. До прибуття вогнеборців мешканці прилеглих квартир самостійно залишили помешкання.

Пожежу локалізували о 07:25, ліквідували – о 07:30. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні балкони й углиб будинку.

Потерпілих немає.

Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На місці події працювали 9 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежної техніки.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа
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