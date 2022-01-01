У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку





Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.



О 07:19 до місця виклику прибули рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцька у складі трьох відділень. До прибуття вогнеборців мешканці прилеглих квартир самостійно залишили помешкання.



Пожежу локалізували о 07:25, ліквідували – о 07:30. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні балкони й углиб будинку.



Потерпілих немає.



Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



На місці події працювали 9 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня о 07:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку – горів балкон на другому поверсі.Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.О 07:19 до місця виклику прибули рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцька у складі трьох відділень. До прибуття вогнеборців мешканці прилеглих квартир самостійно залишили помешкання.Пожежу локалізували о 07:25, ліквідували – о 07:30. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні балкони й углиб будинку.Потерпілих немає.Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.На місці події працювали 9 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежної техніки.

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