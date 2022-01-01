У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку
Сьогодні, 09:18
30 травня о 07:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерхівці на вулиці Воїнів-афганців у Луцьку – горів балкон на другому поверсі.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.
О 07:19 до місця виклику прибули рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцька у складі трьох відділень. До прибуття вогнеборців мешканці прилеглих квартир самостійно залишили помешкання.
Пожежу локалізували о 07:25, ліквідували – о 07:30. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні балкони й углиб будинку.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На місці події працювали 9 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежної техніки.
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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Волині.
О 07:19 до місця виклику прибули рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцька у складі трьох відділень. До прибуття вогнеборців мешканці прилеглих квартир самостійно залишили помешкання.
Пожежу локалізували о 07:25, ліквідували – о 07:30. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на суміжні балкони й углиб будинку.
Потерпілих немає.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На місці події працювали 9 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежної техніки.
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