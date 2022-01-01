У МОЗ розповіли, яка в Україні ситуація з коронавірусом під час війни





Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише



Він каже, що зараз в Україні за добу в середньому роблять близько 3,5 тисячі експрес-тестів та 1100-1200 тестів методом ПЛР. За тиждень фіксують приблизно 4 тисячі випадків коронавірусу та 20-30 смертей — це набагато менше, ніж фіксували до масштабного російського вторгнення.



Також в Україні продовжують слідкувати, які штами циркулюють серед людей. Наразі продовжує домінувати «Омікрон». За словами посадовця, цей штам викликає відносно легкі випадки, які маскуються під звичайні ГРВІ, які проходять за 3-4 дні і здебільшого не призводять до важкого перебігу.



Також Кузін зазначив, що через низку об’єктивних обставин в Україні не вдасться вакцинувати 70% людей до кінця року. Зараз цей показник становить 42%.



«Але ми розуміємо, що 6-7 млн виїхали за межі країни. Частина перебуває на території, де ведуться бойові дії. Там неможливо розгорнути навіть елементарні базові послуги з вакцинації або профілактики. Десь 60-65% точок, які раніше працювали над вакцинацією, припинили роботу», — розповідає санітарний лікар.



Проте він додає, що в Україні є достатньо вакцин Pfizer та Coronavac, щоб виконати плани, оскільки замовлення робили ще до 24 лютого. Водночас у деяких препаратів Pfizer термін придатності закінчується вже у липні та серпні.



«Ми замовили вже відповідну кількість через COVAC, але це буде трішки інша вакцина, тобто не та, до якої ми звикли. Це буде Pfizer, але нової форми. Вона не потребуватиме температури зберігання -20 або -70 градусів. Ця вакцина має приїхати в середині літа і по суті такі поставки нам гарантовані до кінця року і майже на весь 2023-й рік», — зазначив Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час активної фази війни рівень тестування на коронавірус скоротився майже на 90%. Проте для українців все ще доступна достатня кількість вакцин.Про це розповів головний санітарний лікар, пише Громадське Він каже, що зараз в Україні за добу в середньому роблять близько 3,5 тисячі експрес-тестів та 1100-1200 тестів методом ПЛР. За тиждень фіксують приблизно 4 тисячі випадків коронавірусу та 20-30 смертей — це набагато менше, ніж фіксували до масштабного російського вторгнення.Також в Україні продовжують слідкувати, які штами циркулюють серед людей. Наразі продовжує домінувати «Омікрон». За словами посадовця, цей штам викликає відносно легкі випадки, які маскуються під звичайні ГРВІ, які проходять за 3-4 дні і здебільшого не призводять до важкого перебігу.Також Кузін зазначив, що через низку об’єктивних обставин в Україні не вдасться вакцинувати 70% людей до кінця року. Зараз цей показник становить 42%.«Але ми розуміємо, що 6-7 млн виїхали за межі країни. Частина перебуває на території, де ведуться бойові дії. Там неможливо розгорнути навіть елементарні базові послуги з вакцинації або профілактики. Десь 60-65% точок, які раніше працювали над вакцинацією, припинили роботу», — розповідає санітарний лікар.Проте він додає, що в Україні є достатньо вакцин Pfizer та Coronavac, щоб виконати плани, оскільки замовлення робили ще до 24 лютого. Водночас у деяких препаратів Pfizer термін придатності закінчується вже у липні та серпні.«Ми замовили вже відповідну кількість через COVAC, але це буде трішки інша вакцина, тобто не та, до якої ми звикли. Це буде Pfizer, але нової форми. Вона не потребуватиме температури зберігання -20 або -70 градусів. Ця вакцина має приїхати в середині літа і по суті такі поставки нам гарантовані до кінця року і майже на весь 2023-й рік», — зазначив Кузін.

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