На Волині п'яний водій збив велосипедиста: обох госпіталізували





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо, водій транспортного засобу керував у стані сп’яніння.



Внаслідок ДТП обидва учасники пригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 травня, на автодорозі у селі Гірники на Ратнівщині саталася аварія. 27-річний місцевий житель, керуючи мопедом Yiben, здійснив наїзд на велосипедиста, 58-річного односельця.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, водій транспортного засобу керував у стані сп’яніння.Внаслідок ДТП обидва учасники пригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

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