На Волині п'яний водій збив велосипедиста: обох госпіталізували

На Волині п'яний водій збив велосипедиста: обох госпіталізували
Учора, 29 травня, на автодорозі у селі Гірники на Ратнівщині саталася аварія. 27-річний місцевий житель, керуючи мопедом Yiben, здійснив наїзд на велосипедиста, 58-річного односельця.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо, водій транспортного засобу керував у стані сп’яніння.

Внаслідок ДТП обидва учасники пригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.
На Волині п'яний водій збив велосипедиста: обох госпіталізували

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Теги: ДТП, Ратнівщина, водій, велосипедист
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