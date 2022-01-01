На Волині п'яний водій збив велосипедиста: обох госпіталізували
Сьогодні, 10:40
Учора, 29 травня, на автодорозі у селі Гірники на Ратнівщині саталася аварія. 27-річний місцевий житель, керуючи мопедом Yiben, здійснив наїзд на велосипедиста, 58-річного односельця.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, водій транспортного засобу керував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП обидва учасники пригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо, водій транспортного засобу керував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП обидва учасники пригоди отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.
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