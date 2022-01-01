Російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні, – розвідка





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Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

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