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Російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні, – розвідка

Російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні, – розвідка
В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу РФ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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