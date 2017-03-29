Порошенко таки виїхав за кордон

Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.



Про це повідомив співрозмовник



Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.



Вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.



Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.



Нагадаємо, п'ятий президент України лідер "Європейської солідарності"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності"з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.Вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави державищоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.Нагадаємо, п'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко двічі намагався перетнути державний кордон України з Польщею.

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