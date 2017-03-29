Порошенко таки виїхав за кордон

Порошенко таки виїхав за кордон
П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Про це повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.

Вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

Нагадаємо, п'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко двічі намагався перетнути державний кордон України з Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Порошенко, за кордон, виїхав, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скатертью дароґа
Вслід за рузким кораблем, не вертайся
Відповісти
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1,5 тисячі цивільних загинули в Сєверодонецьку під обстрілами військами РФ, – мер
Сьогодні, 11:45
У Луцьку водій Mazda порушував ПДР та показував непристойні жести. ВІДЕО
Сьогодні, 11:38
Порошенко таки виїхав за кордон
Сьогодні, 11:22
Російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні, – розвідка
Сьогодні, 11:05
На Херсонському і Запорізькому напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 кілометрів, – Денисенко
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Порошенко знову намагався виїхати за кордон Порошенко знову намагався виїхати за кордон
28 травень, 15:50
Порошенко прокоментував обстріл консульства в Луцьку Порошенко прокоментував обстріл консульства в Луцьку
29 березень, 2017, 12:52
Польща спростила перетин кордону з Україною Польща спростила перетин кордону з Україною
06 серпень, 2015, 02:38
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
27 травень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща готова стати одним з гарантів безпеки для України, – Дуда
Сьогодні, 12:53
 0
Волиньрада відправила воїнам дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Парафія села на Володимирщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 12:14
 0
Судитимуть першого російського окупанта за зґвалтування, – Венедіктова
Сьогодні, 11:58
 0
1,5 тисячі цивільних загинули в Сєверодонецьку під обстрілами військами РФ, – мер
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8