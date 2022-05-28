Порошенко знову намагався виїхати за кордон

Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.



Про це повідомили співрозмовники



28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.



Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.



За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.



Нагадаєамо, 27 травня стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності"знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.Нагадаєамо, 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині . У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.

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