Порошенко знову намагався виїхати за кордон
Сьогодні, 15:50
П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею.
Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.
28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.
Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.
За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.
Нагадаєамо, 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.
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Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.
28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.
Порошенко і особи з його оточення прибули трьома автомобілями. "Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - додав наш співрозмовник.
За даними УП, у пункті пропуску Порошенко пред'явив дипломатичний паспорт.
Нагадаєамо, 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.
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