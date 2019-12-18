У Луцьку пропонують створити новий маршрут №17
Сьогодні, 17:22
У Луцьку створили петицію про створення нового маршруту №17 «Нова Лінія - Адреналін Сіті».
Таку пропозицію зареєстрував Максим Журавльов.
Він пропонує такий маршрут курсування: «Нова Лінія», Набережна, Стрілецька, РЦ «Промінь», Перемоги, Конякіна, Карбишева.
Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.
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Таку пропозицію зареєстрував Максим Журавльов.
Він пропонує такий маршрут курсування: «Нова Лінія», Набережна, Стрілецька, РЦ «Промінь», Перемоги, Конякіна, Карбишева.
Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.
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