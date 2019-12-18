У Луцьку пропонують створити новий маршрут №17





Таку пропозицію Максим Журавльов.



Він пропонує такий маршрут курсування: «Нова Лінія», Набережна, Стрілецька, РЦ «Промінь», Перемоги, Конякіна, Карбишева.



Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку створили петицію про створення нового маршруту №17 «Нова Лінія - Адреналін Сіті».Таку пропозицію зареєстрував Він пропонує такий маршрут курсування: «Нова Лінія», Набережна, Стрілецька, РЦ «Промінь», Перемоги, Конякіна, Карбишева.Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.

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