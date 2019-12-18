У Луцьку пропонують створити новий маршрут №17

У Луцьку пропонують створити новий маршрут №17
У Луцьку створили петицію про створення нового маршруту №17 «Нова Лінія - Адреналін Сіті».

Таку пропозицію зареєстрував Максим Журавльов.

Він пропонує такий маршрут курсування: «Нова Лінія», Набережна, Стрілецька, РЦ «Промінь», Перемоги, Конякіна, Карбишева.

Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.

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Теги: Луцьк, маршрутка, петиція
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