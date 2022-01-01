Росія обстріляла житловий квартал Миколаєва: є загиблий





Про це



Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.



Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.



Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва. Загинула одна людина.Про це інформує Миколаївська ОДА.Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

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