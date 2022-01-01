Росія обстріляла житловий квартал Миколаєва: є загиблий

Росія обстріляла житловий квартал Миколаєва: є загиблий
Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва. Загинула одна людина.

Про це інформує Миколаївська ОДА.

Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

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Теги: Миколаїв, обстріл, Росія
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