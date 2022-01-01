Росія обстріляла житловий квартал Миколаєва: є загиблий
Сьогодні, 18:22
Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва. Загинула одна людина.
Про це інформує Миколаївська ОДА.
Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.
Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.
Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.
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Про це інформує Миколаївська ОДА.
Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.
Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.
Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.
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