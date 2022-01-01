Погода у Луцьку на завтра, 29 травня





Про це повідомляє Sinoptik.



Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 29 травня, у Луцьку буде без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.

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