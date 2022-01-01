Погода у Луцьку на завтра, 29 травня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 29 травня, у Луцьку буде без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
94-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 20:15
У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:02
Погода у Луцьку на завтра, 29 травня
Сьогодні, 20:00
На Півдні ЗСУ пішли у наступ
Сьогодні, 19:15
Росія обстріляла житловий квартал Миколаєва: є загиблий
Сьогодні, 18:22
Медіа