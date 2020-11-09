У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 28 травня, в післяобідню пору загорілося кафе.

Про це пише 12 канал.

Інформують, що горіло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді.

Зі слів очевидців, на місці працюють рятувальники й медики.

Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, кафе, Луцьк
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Коментарі 1
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