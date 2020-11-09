У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише 12 канал.



Інформують, що горіло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді.



Зі слів очевидців, на місці працюють рятувальники й медики.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 28 травня, в післяобідню пору загорілося кафе.Про це пише 12 канал.Інформують, що горіло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді.Зі слів очевидців, на місці працюють рятувальники й медики.Деталі – згодом.

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