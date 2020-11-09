У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:02
У Луцьку сьогодні, 28 травня, в післяобідню пору загорілося кафе.
Про це пише 12 канал.
Інформують, що горіло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді.
Зі слів очевидців, на місці працюють рятувальники й медики.
Деталі – згодом.
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Про це пише 12 канал.
Інформують, що горіло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді.
Зі слів очевидців, на місці працюють рятувальники й медики.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Якщо не можна продати для забудови,то краще просто підпалити..."класика"...
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