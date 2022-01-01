ЗСУ ліквідували ще одного російського командира

ЗСУ ліквідували ще одного російського командира
Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".

"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.

Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Олександр Досягаєв, командир, ЗСУ, ліквідували
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