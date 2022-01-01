ЗСУ ліквідували ще одного російського командира

Олександра Досягаєва.



Про це



Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".



"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.



Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковникаПро це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021"."До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію