ЗСУ ліквідували ще одного російського командира
Сьогодні, 21:07
Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.
Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Досягаєв перемагав у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021".
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковник Олександр Досягаєв.
Олександр став найкращим у номінації "Крилата піхота" на фестивалі "Армія Росії-2021", але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло", - йдеться у повідомленні.
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