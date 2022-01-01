«Нафтогаз» створить мережу АЗС





Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Юрій Вітренко.



За його словами, держава хоче монополізувати цей ринок. Але на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була би повна довіра як з боку держави, так і з боку людей.



"Дипломатично кажучи, існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними. Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною", - заявив Вітренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Нафтогаз» буде національним оператором на ринку АЗС з метою недопущення зависокої ціни.Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова правління "Нафтогазу"За його словами, держава хоче монополізувати цей ринок. Але на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була би повна довіра як з боку держави, так і з боку людей."Дипломатично кажучи, існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними. Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною", - заявив Вітренко.

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