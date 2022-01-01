У Міноборони розповіли, чи можлива нова атака на Київ

У Міноборони розповіли, чи можлива нова атака на Київ
У Міністерстві оборони України немає інформації, що Росія здійснить ще один наступ на Київ найближчими днями. Однак у столиці України, як в інших регіонах, зберігається загроза російського вторгнення.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Рада" прокоментувала чутки про те, що Росія знову спробує захопити Київ, повідомляє 24 канал.

Зокрема, вона висловилася про те, що днями киянам на телефони приходили повідомлення, що о 4 ранку Росія знову атакуватиме столицю.

Маляр констатувала, що серед киян була посіяна дуже серйозна паніка. Водночас у Міністерстві оборони не підтверджують інформацію, що збройні сили Росії готуються до повторного наступу на Київ найближчими днями.

"Станом на сьогодні такої інформації, яка б свідчила про можливий наступ, у нас немає", – сказала заступниця Олексія Резнікова.

Вона наголосила, що українці повинні розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, оскільки війна триває досі.

За словами Маляр, для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ. Через це, як вона сказала, потрібно розуміти, що Київ під постійною загрозою.

Заступниця глави Міноборони заявила, що нагнітання ситуації та створення панічних хвиль грає тільки на руку ворогу. Вона зазначила, що росіяни навіть у тестовому режимі можуть запускати таку інформацію, як про відновлення плану щодо захоплення української столиці.

На завершення Маляр повідомила, що в Міноборони досліди інформацію, де з'являлися повідомлення про повторний напад на Київ. За її словами, це російські джерела, а також небайдужі громадяни України, які повірили у дезінформацію.

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Теги: росіяни, атака, Київ, Міноборони
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