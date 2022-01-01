Волинянину, який з краденою деревиною наїхав на поліцейського, загрожує 5 років за ґратами

Волинянину, який з краденою деревиною наїхав на поліцейського, загрожує 5 років за ґратами
Волинянину, який наїхав на поліцейського автівкою з краденою деревиною, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Учора обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, що подія трапилась 29 березня на Маневиччині. Співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили Volkswagen Transporter. Під час перевірки з’ясувалося, що водій перевозив лісопродукцію невідомого походження без належних документів.

Під час оформлення матеріалів до молодика приєдналася «група підтримки». Один із чоловіків, 58-річний місцевий мешканець, сів за кермо автомобіля та, намагаючись втекти, скоїв наїзд на одного із поліцейських, а іншому травмував передпліччя.

Аби зупинити порушника, правоохоронець застосував автоматичну зброю, здійснивши попереджувальний вистріл у повітря.

Зловмисника відразу ж затримали в порядку ст. 208 КПК України. Транспортний засіб вилучили, а деревину помістили на відповідальне зберігання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатого за ч. 2 ст. 345 КК України, завершено, обвинувальний акт скеровано для розгляду суду.

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Теги: наїхав на поліцейського, Маневиччина
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