Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО

Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
На Волині попрощалися із загиблим на війні з російськими окупантами Іваном Литвинюком з села Сукачі, що на Старовижівщині.

Про це повідомили на сторінці ради.

«Знову громада в жалобі! Старовижівчани прощалися з загиблим у війні з окупантом, Героєм України Іваном Литвинюком, що проживав в с. Сукачі. У ці скорботні дні поділяємо біль непоправної втрати та співчуваємо рідним та близьким покійного!

Пам’ять про тебе Герою завжди житиме в наших серцях! Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!

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Теги: Герой, Сукачі, прощання, похорон
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