Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО
Сьогодні, 13:50
На Волині попрощалися із загиблим на війні з російськими окупантами Іваном Литвинюком з села Сукачі, що на Старовижівщині.
Про це повідомили на сторінці ради.
«Знову громада в жалобі! Старовижівчани прощалися з загиблим у війні з окупантом, Героєм України Іваном Литвинюком, що проживав в с. Сукачі. У ці скорботні дні поділяємо біль непоправної втрати та співчуваємо рідним та близьким покійного!
Пам’ять про тебе Герою завжди житиме в наших серцях! Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!
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Про це повідомили на сторінці ради.
«Знову громада в жалобі! Старовижівчани прощалися з загиблим у війні з окупантом, Героєм України Іваном Литвинюком, що проживав в с. Сукачі. У ці скорботні дні поділяємо біль непоправної втрати та співчуваємо рідним та близьким покійного!
Пам’ять про тебе Герою завжди житиме в наших серцях! Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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