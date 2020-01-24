Старовижівщина попрощалася зі своїм Героєм. ФОТО





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«Знову громада в жалобі! Старовижівчани прощалися з загиблим у війні з окупантом, Героєм України Іваном Литвинюком, що проживав в с. Сукачі. У ці скорботні дні поділяємо біль непоправної втрати та співчуваємо рідним та близьким покійного!



Пам’ять про тебе Герою завжди житиме в наших серцях! Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися із загиблим на війні з російськими окупантами Іваном Литвинюком з села Сукачі, що на Старовижівщині.Про це повідомили на сторінці ради.«Знову громада в жалобі! Старовижівчани прощалися з загиблим у війні з окупантом, Героєм України Іваном Литвинюком, що проживав в с. Сукачі. У ці скорботні дні поділяємо біль непоправної втрати та співчуваємо рідним та близьким покійного!Пам’ять про тебе Герою завжди житиме в наших серцях! Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.

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