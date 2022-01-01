Знайшли безвісти зниклу неповнолітню волинянку





Про це Інна Остапович.



Інспектори ювенальної превенції спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області у взаємодії із громадськістю розшукали та передали батькам зниклу безвісти неповнолітню особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукали безвісти зниклу неповнолітню дівчину.Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції ВолиніІнспектори ювенальної превенції спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області у взаємодії із громадськістю розшукали та передали батькам зниклу безвісти неповнолітню особу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію