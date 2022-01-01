Знайшли безвісти зниклу неповнолітню волинянку
Сьогодні, 13:22
На Волині розшукали безвісти зниклу неповнолітню дівчину.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Інспектори ювенальної превенції спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області у взаємодії із громадськістю розшукали та передали батькам зниклу безвісти неповнолітню особу.
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Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Інспектори ювенальної превенції спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області у взаємодії із громадськістю розшукали та передали батькам зниклу безвісти неповнолітню особу.
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