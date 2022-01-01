Знайшли безвісти зниклу неповнолітню волинянку

Знайшли безвісти зниклу неповнолітню волинянку
На Волині розшукали безвісти зниклу неповнолітню дівчину.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.

Інспектори ювенальної превенції спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області у взаємодії із громадськістю розшукали та передали батькам зниклу безвісти неповнолітню особу.

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Теги: безвісти зникла, волинянка
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